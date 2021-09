RISHWAIN, Bernie



À Québec, le 26 novembre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Bernadette Rishwain. À Québec également est décédé son frère monsieur Raymond Rishwain, le 27 mars 2021 à l'âge de 66 ans. Ils étaient les enfants de feu dame Josephine Barakatt et feu monsieur Anthony Rishwain. Ils demeuraient à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Ils laissent dans le deuil leurs sœurs: Michelle (Denis Bernard), Marie, Renée (Yves Drouin), Jeannette (feu Gaétan Fortier), Annie, Elizabeth et Christiane (Johanne Bureau) ainsi que leurs cousins, cousines, oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis. Ils sont allés rejoindre leurs frères: Rudolph et Benjamin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387.