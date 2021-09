FORTIN, Théodat



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec le 14 septembre dernier, à l'âge de 87 ans est décédé, monsieur Théodat Fortin. Il était le fils de feu Philippe Fortin et de feu Blanche-Eva Desrosiers. Outre sa conjointe Marie-Paule Légaré, il laisse dans le deuil ses fils: feu Denis (France Quirion), feu René et Allen (Josée McNicoll); ses petits-enfants : Laurie Savard-Fortin (Charles Trudel), Maude Fortin (Steeve Gilbert), Félix Fortin, Louis-Philippe Fortin et Simon Fortin; ses arrière-petits-enfants: Rose Gilbert et Émile Gilbert. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Aimé (feu Yvette), feu Marius (Andréa Bérubé), Georges (Laurie), Thérèse, Bertrand (Lilianne White), Jean-Yves, Jeanne d'Arc et Jocelyne; ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec ainsi que celui du 5e étage du CHSLD St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Pour rendre hommage à M. Fortin, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com