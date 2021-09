CLOUTIER, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 août 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Fernand Cloutier, époux de madame Claudette Caron, fils de feu monsieur Francis Cloutier et de feu madame Edwidge Couture. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sophie (Frédéric Blais) et Caty (Daniel Bussières); ses petites-filles : Chloé-Frédérique, Rafaële et Sarah-Lou; ses sœurs : Gracienne (feu Rodrigue Lambert), Mireille (Donat Cloutier), feu Irène (Adrien Mercier), feu Jeannine (Léonard Lapierre); ses frères : Florian (Pierrette Cloutier) et feu Léonard, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.