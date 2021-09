DUMAIS, Suzanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 mai 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Suzanne Dumais, conjointe de monsieur Pierre Rodrigue, fille de feu madame Esther Kelso et de feu monsieur Robert Dumais. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, à 13 h.La mise en niche de l'urne suivra au Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Pierre, son frère et ses sœurs: Richard, Doreen (Yves Charette) et Micheline (Gilles Martel); son beau-frère Marcel Rodrigue (Pauline Gagné) et sa belle-sœur Noëlla Desrosiers (feu Jean-Guy Rodrigue); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.