ETHIER, Raymond



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 26 août 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Raymond Ethier, époux de dame Agathe Miron. Il était le fils de feu dame Oliva Raymond et feu monsieur Joseph Éthier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Agathe; ses enfants: Carole (Marc Bonneau), Chantal, François (Marie-Ève Limoge) et Simon (Julie Fournier); ses petits-enfants: Jessica Ferland, Lauriane Ferland, Samuel Gallant, Léa Gallant, Camille Gallant, Lilyanne Ethier, Henri Joseph Ethier, Léonard Ethier, Juliette Ethier et Olivier Ethier; ses filleuls: Richard Raymond (Micheline Belisle) et André Miron (Chantal Chamberland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, sans oublier les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Miron et de nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs qui l'ont précédé: Alberte (Fernand Lagarde) et Thérèse (Victorin Raymond). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à au Regroupement québécois des maladies orphelines, C.P. 22029, Quatre Saisons, Sherbrooke (Qc) J1E 4B4, tél. : 1-855-543-0550.