LEMELIN, Bertrand



Le 5 septembre dernier, est décédé Monsieur Bertrand Lemelin, à l'âge de 89 ans, époux de Marie-Paule Boutin. Tous deux originaires et résidents de Buckland dans Bellechasse. Né le 25 mars 1932, il était le fils de Arthur Lemelin (1896-1975) et de Maria Mathieu (1904-1967).La famille recevra les condoléances audimanche le 12 septembre 2021 de 13h à 16h et de 19h à 21h. Lundi, jour des funérailles le salon sera ouvert à compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial.Outre son épouse, il laisse également dans le deuil ses enfants et leurs conjoints: Jocelyn (1960-2018), Sylvie (Yvan Saulnier), Guylaine, Nathalie (Dany Boivin) et Isabelle (Luc Bonin); ses petits-enfants: Roxane (Emmanuel), Andréanne (Xavier), Vincent (Eve), Catherine (Samuel), Kelly-Anne (Aram), Cédrick, Jacob (Stéphanie), Rosalie (Sébastien), Alexandrie, Nathan et Érica; son arrière-petite-fille: la belle Alice. Il était le frère de André (1930-2017), Albert (1939-2018) époux de Lorraine Roy, Yvon (1933-2012) époux de Réjeanne Blais, Sylvianne soeur Marie de la Recouvrance (1935-2015), Alphonse (Sally Félix), Marie-Claire (1941-2007), Joseph et Noëlla (1944-2018). Il était aussi le beau-frère de : feu Carmelle (Évariste Mathieu), Cécilienne (feu Aurèle Beaudoin), feu Gisèle (Paul-Henri Lamontagne), feu Jean-Guy (Lisette Ruel), feu Jean-Yves (Ginette Brochu) et l'oncle de nombreux neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines et ses ami(e)s. La famille tient à remercier tous ceux et celles qui ont fait une différence afin de lui assurer la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la fin! C'est entouré d'affection, de respect et de dévouement qu'il nous a quittés après une vie bien remplie! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 ou par une messe à son intention. La direction des funérailles a été confiée à la