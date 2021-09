Des coûts de plus de 23 000 $ par patient atteint de la COVID-19

Un patient hospitalisé atteint de la COVID-19 coûterait trois fois plus cher à l'État qu’un autre ayant souffert d’une crise cardiaque, soit plus de 23 000 $ contre 7000 $.

C’est ce que révèlent de nouvelles données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), publiées jeudi.

«Les données confirment que ce virus peut causer une maladie grave plutôt qu’une simple mauvaise grippe. Parmi les patients hospitalisés en raison de la COVID-19, près d’un sur quatre est admis aux soins intensifs et un sur cinq meurt en établissement», a indiqué Nathalie Robertson, gestionnaire Normes et informations financières de l’ICIS, par communiqué.

Si le patient est admis aux soins intensifs, la facture monte au-delà de 50 000 $. Les patients souffrant de la COVID-19 demeurent à l’hôpital environ deux fois plus longtemps que ceux atteints d’une pneumonie (15 jours au lieu de sept), et une plus grande proportion d’entre eux y sont admis et mis sous ventilation.

Plus d’un patient canadien sur cinq (22 %) atteint de la COVID-19 s’est retrouvé aux soins intensifs.

À noter que les dépenses hospitalières par habitant (1785 $) du pays sont inférieures à la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui se situe à 1932 $. De ce montant par habitant au pays en 2019-2020, 1615 $ ont été assumés par le gouvernement et 170 $, par le patient.

