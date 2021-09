GUILLOT, Pierre



C'est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès de monsieur Pierre Guillot chiropraticien, décédé le 15 août 2021 à Québec, à l'âge de 58 ans et 2 mois. Il était l'époux de dame Jacqueline Corriveau. Il est allé rejoindre ses parents feu Germain Guillot et feu Louise Touchet, qu'ils soient en paix ensembles et qu'ils nous prennent sous leurs ailes.La famille vous accueillera à lale lundi 13 septembre 2021 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline; son fils Pierre-Alexandre Guillot, son beau-fils Jean-Michel Côté (Maripier Lemieux), ses petits-enfants: Joseph et Juliette ainsi que son frère Stéphane (Line Bégin), sa nièce Noémie et sa tante tant aimée Denise Guillot, sa belle-sœur Diane (Yves Beaulieu), son beau-frère Denis (Nancy Tobin), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, nombreux ami(e)s, collègues et surtout tous ses patients qui l'ont suivi au cours de ses 35 années de carrière. Son dévouement envers vous était sincère et vous côtoyer était son bonheur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre de prévention du suicide, 310, 1ère Avenue, Québec (QC), G1L 3L1, tél.: 418-683-0933, site Internet: www.fondationcpsq.org.