MARTIN, Jacques



À la résidence Aviva, le 10 mars 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Martin, époux de feu madame Lucille Leclerc, fils de feu Henri-Antoine Martin et de feu madame Virginie Landry. Natif de Rimouski, il demeurait à Québec et autrefois à Lévis. Il laisse dans le deuil ses fils: Louis (Paule Goulet) et Richard (Isabelle Poulin), sa petite-fille adorée Jenny Desbiens (Philippe Routhier) et son arrière-petit-fils Théo Routhier, ses sœurs: Suzanne (feu Benoît Quimper), Lucie et Micheline (Paul-Arthur Gendreau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était aussi le père de feu Monique et frère de feu Gaston (Marie Côté), feu Guy (Annette Caron), feu Paul et feu Bernard (Renée Dubé). La famille tient à remercier le personnel de la résidence Aviva ainsi que la Dre Paule Boisvert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille recevra les condoléances en respectant les règles émises par la Santé Publique au complexeà compter de 9h.