ROBERGE, Hedwige



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Hedwige Roberge, survenu à Québec le 15 août 2021, à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse de feu Laurent Racine, la fille de feu Marie-Louise Cloutier et de feu Thaddie Roberge. Elle habitait à Québec.La mise en niche des cendres de Mme Roberge se fera toute de suite après. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lynda Racine (feu Donat Dupont), Raynald Racine, Marilyn Racine (Sylvain Gaudreau), Nancy Racine (Mario Racine), Lisette Racine (Patrick Gagné) et Steve Racine (Hélène Brisson); ses petits-enfants : Steeven et Patrick Dupont, Véronique Côté, Jessica Racine et Alexandre Poitras (Océane Perrier); son frère Jacques (feu Thérèse Savage); sa filleule Caroline Roberge (David Lavoie); plusieurs cousins et cousines ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés avant elle : Louisette (feu Robert Deblois), Marie-Claire (feu Adrien Labrecque), Jeanne-D'Arc (feu Adrien Fontaine), Jean-Paul (feu Marguerite Gravel), Rosario, Raymond et Lorenzo (feu Fabiola Fontaine). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal (QC) H2X 9Z9, téléphone : 1 877 990-7171. https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.