ROBITAILLE, Louise



Au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 12 août 2021 à l'âge de 81 ans et 2 mois, est décédée madame Louise Robitaille, épouse de monsieur Marcel Matte. Elle était la fille de feu Marguerite Cantin et de René Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure.Outre son mari, elle laisse dans le deuil ses enfants Christian (Chantal Légaré), Stéphane (Sophie Laviolette), feu Caroline ainsi que ses petits-enfants Tristan et Marianne Matte, Julien, Éloise, Victoria et Xavier Matte, Charles-Antoine et Marina Crête. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs Robitaille feu Gertrude, feu Léo (Solange et feu Ann), Paul (Pauline), feu Guy (feu Francine), feu Jean (Lily), Colette et feu Georges (Marcelle) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Matte feu Philippe (feu Maude), feu Jean-Charles (feu Monique), feu Paul-Émile (feu Marcelle, feu Lucienne (feu Gérard), feu Marie (feu Norvert), feu Roland (Madeleine, Jeannine (feu Claude). La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Saint-Jean-Eudes pour les soins reçus sur une période de trois ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation St-Jean-Eudes (6000, 3e Avenue Ouest, Charlesbourg G1H 7J5 / 418 627-1124 #1201) www.chsje.qc.ca.