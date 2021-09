VAILLANCOURT, Gérald



À l'Hôpital de Montmagny, le 3 septembre 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Gérald Vaillancourt, fils de feu dame Monique Chouinard et de feu monsieur Élie Vaillancourt. Il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Il était le frère de Carmelle (Rosaire Dubé), Martine (Michel Morin), Sylvain, Michel (Marie-Claude Lord), Annie (Sylvain Pelletier), feu Laurier. Sont également affectés par son départ ses neveux et ses nièces : Pascale, David et Marie-Hélène Dubé, Alexandre Morin, Pascal Vaillancourt, Carl Vaillancourt, Jeanne, Laurence et Émile Pelletier, ses tantes ainsi qu'autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence A.J Bourgault de L'Islet pour avoir pris soin de Gérald dans les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association de paralysie cérébrale du Québec, 870, Curé St-Georges, Bureau 212, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2X 2Z8 paralysiecerebrale.com ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. https://www.coeuretavc.ca/La famille vous accueillera le samedi 11 septembre 2021 de 10h à 10h50Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " Bellevue ".