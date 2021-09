Élections municipales: le parti de Bruno Marchand en zone paritaire

Photo Taïeb Moalla Québec forte et fière (QFF) a dévoilé jeudi trois nouveaux candidats. De gauche à droite, on reconnaît Jean-Luc Lavoie (La Pointe-de-Sainte-Foy), Jérôme Couture (Cap-Rouge-Laurentien), le chef Bruno Marchand et Jessica Flautre-Aubry (Vanier-Duberger).