BINET, Claudette Thomassin



À l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, le 27 août 2021, à l'aube de ses 82 ans, est décédée madame Claudette Thomassin, épouse de monsieur Jean-Marc Binet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert.Madame Thomassin laisse dans le deuil son époux monsieur Jean-Marc Binet; ses enfants : Denis (Diane Lacroix) et Marc (Nathalie Lessard); ses petits-enfants : Marc-Antoine et Olivier; son frère Fernand (Louiselle Caron), sa sœur Ghislaine (feu Joseph Paquet); ses belles-sœurs : Thérèse Thomassin (feu Daniel Thomassin), Pierrette Dionne (feu Lionel Thomassin) et Rolande Binet (Yvon Tanguay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de : Simone (Edmond Giroux), Gabrielle (Philippe Giroux), Paula (Marcel Duguay), Paul-Émile (Laura Thomassin, Fernande Beaubien), Julienne (Camille Verret) et Louisette (Henri-Paul Giroux) et la belle-sœur de : Marie-Reine (Antoine Beaulieu), Annette (Léo Dubé), Omer (Rita Paré), Marie-Paule (Clément Paré) et Noëlla (Roger Robin) tous décédés. Un remerciement spécial au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré et du CLSC Orléans Beauport pour leur dévouement et les bons soins prodigués.