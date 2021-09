SIMARD, Nicole



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 26 août 2021 à l'âge de 80 ans, est décédée dame Nicole Simard, fille de feu monsieur Arthur Simard et de feu dame Jeanne Bergeron. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéà 10h00Les cendres seront déposées au cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil sa sœur Ghislaine Simard (Côme Champagne), son neveu Guy Champagne (Monia Guay), sa nièce Josée Champagne (Alain Prémont) et ses petits-neveux et petites-nièces: Steven Champagne, Anthony Prémont (Sarah-Maude Simard, Andréa Prémont), Véronique Prémont (Marc-Antoine Dubeau), Emrick Guay Champagne et Joanie Guay Lachance. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de la résidence Sainte-Anne et de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/