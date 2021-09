GOURDE, Isidore



Notre papa chéri nous a quittés. Sa bienveillance, son sens de l'hospitalité et son humour nous manquent déjà. Nous, ses enfants, ses petits-enfants et notre maman bien-aimée n'oublierons jamais son amour inconditionnel.Au SNT La Guadeloupe, le 29 avril 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Isidore Gourde, époux de madame Henriette Turgeon. Il demeurait autrefois à Saint-Malachie de Bellechasse.La famille accueillera parents et amis au, jour des funérailles à compter de 13h00.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Saint-Isidore dimanche le 12 septembre à 10h00. Outre son épouse bien-aimée des 67 dernières années, Henriette Turgeon, il laisse dans le deuil ses enfants : Laurent, Pierrette, Guylaine (Christian Marceau), Anne (Marc Thuillier), Odette (Jean Lebon), Robert, Josée (Benoît Talbot) ; ses petits-enfants : Olivier Gourde, Xavier Marceau, Alexandra T.-Lebon, David Pineault (Marianne Ricard), Thierry Pineault (Élise Grou), Ariane et Charles Gourde-Talbot, Rébécca, Josué, Gabriel et Micael Gourde; ses arrière-petits-enfants : Arthur, Jade et Benjamin Pineault. Il était le frère de : feu Léopold (feu Marthe Drouin, feu Laurette Pelchat et Monique Bernier), feu Marguerite (feu Alonzo Parent), feu Sr Madeleine, Gisèle (feu Florian Guay), Yvette (feu Paul-Eugène Breton), feu Armelle, Roland (Lucille Bilodeau), feu Marcel, feu André (Huguette Blais), Père Raymond et feu Robert. De la famille Turgeon, il était le beau-frère de : feu Gérard (feu Jeanne Nadeau), feu Sr Cécile, feu Robert (feu Carmen Labrecque), feu Jean-Paul (Madeleine Larose), feu Marius (feu Clotilde Parent), Florence (Albert Parent) et feu Françoise (Aurèle Pelletier). Il laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire souligner la bienveillance et la générosité du personnel de sa résidence le Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare de Bellechasse et les bons soins et l'humanité du personnel du SNT de la Guadeloupe en Beauce. À la mémoire d'Isidore, toute marque de sympathie peut se traduire par un don à L'Arche Le printemps: https://www.larcheleprintemps.org/fr/. La direction des funérailles a été confiée à la