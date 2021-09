BOITEAU, Paul-André



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 5 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Paul-André Boiteau, époux de dame Cécile Corriveau. Né à Québec le 19 novembre 1930, il était le fils de feu dame Anna Bussière et de feu monsieur Alphonse Boiteau. Outre son épouse Cécile, il laisse dans le deuil ses filles : Linda Boiteau (Jacques Plante) et Brygitt Boiteau (Francis Lajoie); ses petits-fils : Steven De Varennes et David Foisy (Vanessa Lemelin); son arrière-petit-fils Mathis Foisy; ses frères et sœurs : feu Maurice (feu Lucille Heyfield), feu Françoise (feu Gaston Blumhart), feu Liliane (feu George Bernard), feu Marc (feu Claudette Sylvain), René (Simone Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau : feu Georgette (feu Roger Guérin), feu Roger (feu Yolande Ratté), feu André (Pierrette Dumont), feu Guy (feu Denise Mercier), feu Roland (Aline Brousseau), Louise (Robert Béliveau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :de 13h30 à 14h30.La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Parkinson - Région de Québec, Site : www.sprq.ca, Tél : 1-877-527-0075