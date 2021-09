PELLETIER, Réjean



À son domicile, le 20 août 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé subitement monsieur Réjean Pelletier, fils de feu Antoine Pelletier et de feu Laura St-Pierre. Originaire de Saint-David-de-l'Auberivière, il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick et Annie; ses petits-enfants: Isabelle, Maverick et Charlie Marin; ses frères et soeurs: Lise (Mario Paré), Armand (Evelyne Dubé), Rock (Normande Pelletier), Pierre (Denise Beaudoin), Louise (Jean-Guy Leclerc) et Christine (Normand Hamel); la mère de ses enfants madame Ginette Dubé; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et collègues de travail chez Pelletier Déco-surfaces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Paul Gérin-Lajoie.le samedi 11 septembre 18 h à 21 h età compter de 9 h.