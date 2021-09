D'AUTEUIL, Victorin



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 29 août 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Victorin d'Auteuil, conjoint de Madame Lisette Gendron. Il était le fils de feu madame Anna Rioux et de feu monsieur Arthur d'Auteuil. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Mme Lisette Gendron, Hugo Tremblay fils de feu Christiane Martin; ses frères et sœurs : Rita (feu Martial Desrochers), Marie-Berthe (feu Karl Reinhard), Francine (Ronald Wagner), Jacinthe, Sylva (Christiane Bourke) et Chantal (Maurice Charest). Il a maintenant rejoint ses autres frères et sœurs déjà décédés : Aurel, Janine (Yvon Gendron), Gaston, Thérèse, Carmelle, Lucie (Valentine H. Goelz), Maurice, Bermond, Paulin et Mabel. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gendron : Rachel (Roger Castonguay), Richard (feu Francine Hamilton), Herman, Marielle (Yoland Levesque), Nicole (Alphonse Rousseau), Magella (Claire Ouellet), Colombe (feu Normand Pelletier), Odette, Suzanne, Chantal (Denis Landry), Sylvain (Johanne Castonguay), Sylvie (Jean Bernard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s.La famille remercie son médecin Alain Naud, la direction et le personnel du B5 de l'Hôpital St-François d'Assise, pour l'attention portée, leur dévouement et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La maison de soins palliatifs La Vallée des Roseaux : 2370 Boulvard Laflèche Baie-Comeau QC, G5C 1E4. Il a été confié à