Gaétan Barrette à la Santé: «il a couru après l’humiliation»

Gaétan Barrette «a couru après l’humiliation» en admettant aux journalistes, mercredi, qu’il souhaitait redevenir ministre de la Santé, s’est amusé à dire Thomas Mulcair à l’émission La Joute, jeudi.

«C’est ça le plus grave dans ce que Barrette a fait. Il est en train de miner l’autorité et la crédibilité de Dominique Anglade et elle a bien fait de lui servir cette rebuffade», a lancé l’ancien chef du Nouveau parti démocratique .

Pour Caroline Saint-Hilaire – qui n’arrive pas à croire qu’elle se porte à la défense de Gaétan Barrette –, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, aurait pu simplement éviter de répondre à la question.

«Il y aurait eu moyen de ne pas répondre concrètement à la question. Je veux dire, c’est quand même une humiliation que Gaétan Barrette a vécue hier», a-t-elle dit.

Luc Lavoie et Thomas Mulcair sont plutôt d’avis que s’il ne voulait pas vivre d’humiliation, Gaétan Barrette aurait simplement dû se taire, au lieu d’admettre qu’il souhaitait reprendre son poste de ministre de la Santé.

«Qu’il se la ferme. C’est ça le problème avec Barrette, il n’est pas capable de se la fermer», a critiqué Thomas Mulcair.

«Si tu ne veux pas de trouble, tu te la fermes», a quant à lui ajouté Luc Lavoie.