Internationaux des États-Unis: le parcours de rêve se poursuit pour Fernandez

La tenniswoman québécoise Leylah Annie Fernandez n’est plus qu’à une seule victoire de gagner les Internationaux des États-Unis, elle qui a défait la Biélorusse Aryna Sabalenka en trois manches de 7-6 (3), 4-6 et 6-4 en demi-finale, jeudi à New York.

«Ça représente plusieurs années de travail acharné, de larmes et de sacrifices, sur le terrain et en dehors de celui-ci», a mentionné Fernandez, lors d’une entrevue sur le terrain au terme de sa victoire.

«Je dois remercier la foule de New York. Elle m’a aidé aujourd’hui. Elle m’a encouragé et elle ne m’a jamais abandonnée.»

En finale, la 73e raquette mondiale sera confrontée à la gagnante de l’autre duel du carré d’as, entre la Britannique Emma Raducanu (150e) et la Grecque Maria Sakkari (18e).

La Canadienne avait pourtant vu son adversaire la briser d’entrée de jeu et prendre une avance de 3-0 assez rapidement en première manche. Fernandez a toutefois été en mesure de gagner quatre des cinq points suivants pour créer l’égalité, avant de s’offrir le set au bris d’égalité.

Un scénario relativement similaire s’est produit en deuxième manche, alors que la deuxième raquette mondiale a été en mesure de briser le service de la représentante de l’unifolié dès le départ, pour s’offrir une avance de 2-0. Une fois de plus, l’athlète de 19 ans a su répliquer pour créer l’égalité, mais son adversaire de 23 ans a eu le dernier mot en la brisant de nouveau alors qu’elle avait les balles en main à 4-4.

La tendance a été renversée au set ultime, puisque Fernandez a été la première à obtenir un bris de service, mais Sabalenka lui a répliqué immédiatement. La Canadienne a finalement mis un terme à ce duel après 2 h 21 min de jeu, en brisant une dernière fois sa rivale.

«Je voulais être en finale et je me suis battue pour chaque point. Aryna se battait pour la même chose et je ne sais pas comment j’ai fait pour amasser ce dernier point, mais je suis reconnaissante d’avoir été en mesure de le faire et d’être en finale.»

Des ennuis au service

Malgré sa victoire mémorable, Fernandez a éprouvé de gros ennuis sur son service. Elle a seulement réussi 58 % de ses premières balles et gagné 68 % des échanges lorsque son premier service était en jeu. Ce pourcentage descend à 51 % lors des échanges sur son deuxième service.

Elle a aussi offert 11 balles de bris à son adversaire, mais a été en mesure d’en sauver sept.

Pour sa part, Sabalenka a aussi connu quelques difficultés avec les balles en main, et plus particulièrement sur ses deuxièmes balles, alors qu’elle a seulement gagné 30 % des échanges en pareilles circonstances. La Biélorusse a aussi commis 52 fautes directes.