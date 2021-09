Le ciel s’assombrit sur les Francos

Les Francos en mode pandémie ont commencé de bien triste façon mercredi. À la suite du décès d’un technicien sur le site de l’événement, le festival a décidé d’annuler le StudioFest qui devait avoir lieu en avant-première des Francos.

C’est dans la nuit de mardi à mercredi qu’un technicien s’est enlevé la vie, selon ce qu’a rapporté La Presse. L’Équipe Spectra n’a pas souhaité émettre de commentaire sur l’incident, mais le responsable de la programmation des Francos, Laurent Saulnier, a partagé ses émotions sur sa page Facebook ce matin.

« Aujourd’hui démarre la 32e édition des Francos de Montréal.

Les premières depuis juin 2019.

Le ciel des Francos s’est assombri hier parce que l’un des nôtres s’est enlevé la vie. Nos premières pensées se tournent vers ses proches auxquels nous offrons tous notre support.

Nous pensons aussi à notre équipe ébranlée, parce qu’un festival, c’est aussi une famille. Ça prend des artistes sur scène, c’est évident. Mais ça prend des filles et des gars pour monter les scènes, faire du son, des éclairages, de la régie.

Ça prend des filles et des gars qui vous servent des bières et qui scannent vos billets. Ça se fait en équipe.

L’un de nous s’est enlevé la vie. Et on s’est dit que la plus belle chose qu’on pouvait faire devant cette immense tristesse, c’est de continuer. Faire les plus belles mini-Francos du monde! Pour vous, le public, les amis. La famille, la famille, la famille.

On a vraiment hâte de vous voir! »

Les Francos commencent ce soir avec des spectacles notamment de Klô Pelgag, Alaclair Ensemble, Laurence-Anne et Lary Kidd.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE