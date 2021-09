Le panneau erroné qui dirigeait vers une sortie qui n'existe plus retiré sur Henri-IV

Le panneau qui dirigeait les automobilistes vers une sortie qui n'existe plus sur Henri-IV a été retiré et remplacé par un affichage temporaire, a constaté Le Journal.

Ce changement est survenu au lendemain de la publication de notre reportage qui faisait état d'une signalisation déficiente sur l'autoroute Henri-IV Nord, à la hauteur de l'autoroute Charest. Le ministère des Transports a revu la configuration de son affichage.

Ainsi, on a retiré l'immense panneau vert qui dirigeait les automobilistes vers une sortie pour emprunter Charest Ouest qui a été démantelée. Cet affichage erroné causait une confusion depuis trois semaines et demie, alors que la nouvelle bretelle avait été ouverte, un kilomètre plus au sud.

Les conducteurs qui ne connaissaient pas la nouvelle configuration de l'échangeur et qui voulaient atteindre l'ouest de Québec ou Montréal étaient induits en erreur et passaient tout droit sans le savoir.

Le Ministère est en attente des nouveaux panneaux. Ils ont été commandés et, selon la porte-parole Émilie Lord, ils doivent être installés la semaine prochaine. En attendant, le MTQ utilise deux panneaux d'affichage électroniques mobiles, qui ont été positionnés en bordure de l'autoroute, en amont de la nouvelle sortie, afin de diriger correctement le trafic.

