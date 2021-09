Les avantages et les inconvénients du paiement en argent comptant

Avec la pandémie, les achats payés comptant représentent désormais 1 % de toutes les transactions commerciales. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de payer comptant ?

Les avantages ? Certains commerçants n’acceptent pas l’argent de plastique (cartes de crédit ou de débit) : vous n’avez donc pas le choix.

Payer systématiquement comptant permet en outre de ne dépenser que l’argent que vous avez : vous ne payez aucun intérêt sur des dettes inexistantes et vous évitez des frais de transaction liés au crédit.

D’autre part, beaucoup de commerçants acceptent un rabais sur le prix de vente ou des conditions avantageuses si on paie comptant. Ça compte si vous achetez une voiture ou des meubles.

Autre avantage : vivre une vie sans paiements mensuels, c’est la liberté ! Et si vous perdez votre emploi, c’est moins difficile sans dettes ou engagements mensuels.

Les désavantages

Payer systématiquement comptant a des désavantages. Ainsi, votre cote de crédit risque d’être affectée et on pourrait vous refuser un prêt, un financement ou vous imposer un taux d’intérêt prohibitif. Même si vous êtes riche. C’est arrivé à un de mes proches ! Faites deux ou trois petits achats mensuels avec une carte et ramenez le compte à zéro avant échéance...

Acquitter des factures récurrentes avec une carte de crédit, comme le câble, permet d’accumuler plus de points bonis ; ou d’avoir un délai supplémentaire, ou de bénéficier de la rétrofacturation en cas de réclamation.

Parfois, c’est mieux de profiter du taux d’intérêt du marchand s’il est moins élevé que le rendement de vos placements... Vous avez ainsi plus d’argent pour investir et profiter de la magie de l’intérêt composé (l’intérêt portant sur le capital et les intérêts...).

Les exclus numériques

Et si, un jour, on annonçait la fin du numéraire ? Près de 14 millions de Canadiens seraient vulnérables, selon une recherche récente de Global Payment Trends. Handicap, grand âge ou extrême pauvreté empêchent d’accéder au crédit, de se servir d’un ordinateur ou d’un téléphone intelligent.

Il y a 235 000 sans-abri et 6,7 millions de personnes ayant une maladie mentale incapacitante au pays, et 1,1 million de Canadiens n’ont pas de compte bancaire. Ce sont les « exclus numériques de la société ». Que feraient-ils sans argent comptant ?

Conseils