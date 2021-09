Les Lions et Québecor font équipe

Le réseau TVA Sports et Vidéotron s’associent avec le club-école du Canadien de Montréal dans la ECHL, les Lions de Trois-Rivières.

La chaîne sportive agira à titre de diffuseur officiel des affrontements à domicile du nouveau club de la Belle Province. Concrètement, TVA Sports diffusera plus de 25 matchs des Lions pendant la saison régulière 2021-2022, ainsi que les éventuelles rencontres éliminatoires de la formation.

Cette couverture s’amorcera avec le match d’ouverture des Lions, soit le 21 octobre prochain. Pour l’occasion, les Growlers de Terre-Neuve seront de passage en Mauricie.

Par ailleurs, autre nouvelle importante: l'amphithéâtre de Trois-Rivières se nommera le «Colisée Vidéotron».

«Vidéotron est fière d’appuyer une propriété régionale comme les Lions en Mauricie. Le Colisée Vidéotron, à la fine pointe de la technologie, deviendra un haut lieu de rassemblement et de divertissement pour toute la région. Inauguré ce dimanche 12 septembre, il hébergera non seulement la seule équipe québécoise à évoluer au sein de la ECHL, mais également plusieurs spectacles ainsi que des événements locaux et communautaires», a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

«C’est avec une grande fierté que Vidéotron et TVA Sports s’allient aux Lions de Trois-Rivières. Par ce partenariat, nous réitérons notre engagement envers l’industrie du sport et du divertissement au Québec. En plus de soutenir et de faire rayonner la relève sportive québécoise, il est également important pour nous de continuer à contribuer à l’essor économique des régions du Québec avec des investissements locaux qui profiteront à l’ensemble des citoyens», a pour sa part déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Les Lions disputeront la première campagne de leur histoire cette année. Le club, qui compte déjà un grand nombre de Québécois dans ses rangs, sera dirigé par l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Éric Bélanger.