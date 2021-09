Lettre au gouvernement Legault: le tourisme d'affaires a besoin d'assouplissements «urgents»

Les frontières canadiennes ont été rouvertes le 7 septembre aux voyageurs internationaux pleinement vaccinés pour des séjours non essentiels, ce qui donne un peu d’oxygène à l’industrie touristique, mais des acteurs du milieu économique réclament maintenant des assouplissements «urgents» pour favoriser le tourisme d’affaires.

Une trentaine d’acteurs économiques signent une lettre adressée au gouvernement Legault dans laquelle ils lui demandent d’augmenter les capacités d’accueil des événements d’affaires, des formations, des conférences et des congrès.

Rappelant que l’industrie touristique a été durement frappée par la pandémie de COVID-19, ils disent qu’il y a un manque de cohérence entre ce qui est permis pour le tourisme d’affaires et les grands événements. Un spectacle ou un rendez-vous sportif peut accueillir 15 000 personnes à l’extérieur, mais C2 Montréal, par exemple, ne peut pas réunir plus de 500 personnes à l’extérieur et un maximum de 250 personnes à l’intérieur.

Parmi les signataires, on retrouve le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, le président et chef de la direction de C2 international, Jacques-André Dupont, la coprésidente et cofondatrice du Groupe Germain, Christiane Germain, le président de la Conférence économique de l’industrie touristique québécoise, Raymond Bachand, ainsi que le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Le tourisme d’affaires représentait 40 % des retombées économiques touristiques montréalaises et plus de 33 % pour l’ensemble du Québec avant la crise sanitaire.

«[...] Un secteur majeur de notre métier reste encore trop restreint: celui des conférences et des congrès. Une reprise nous est quasi impossible à l’heure actuelle. Cela, alors que le taux de vaccination et les mesures comme le passeport vaccinal visent précisément à assurer la continuité d’activités comme les nôtres», peut-on lire dans la lettre.

«Nous y voyons une contradiction: en quoi une rencontre d’affaires encadrée pose-t-elle plus de risques qu’un concert, un festival ou une rencontre sportive? Les capacités d’accueil autorisées pour les événements d’affaires, les formations, les conférences ou congrès nous semblent incohérentes avec celles d’autres secteurs», ajoute-t-on.

Ce cri du cœur survient alors que le tourisme d'affaires amorce habituellement sa période de pointe.

«Notre industrie, comme toutes les autres, saura suivre les recommandations afin d’assurer la santé et la sécurité des participants et de nos employés comme nous l’avons fait jusqu’ici. Mais nous vous demandons de nous entendre et d’assurer une cohérence dans les règles en place, permettant enfin d’entamer la relance d’un secteur économique structurant», conclut-on.

