«OSM au stade olympique»: rencontre entre Rafael Payare et le public Montréalais

La tradition est de retour pour l’Orchestre symphonique de Montréal qui a offert, jeudi soir, un concert gratuit sur l’esplanade du Stade olympique. Un rendez-vous, initié en 2012 par le maestro Kent Nagano, que le nouveau chef Rafael Payare semble vouloir poursuivre.

Près de 3500 personnes, le maximum autorisé pour respecter les mesures sanitaires, ont fait le déplacement pour assister à cette première rencontre entre Rafael Payare et le public montréalais.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Inspiré par le voyage et l’amour, le programme de la soirée s’est ouvert avec la célèbre ouverture de «Roméo et Juliette» de Tchaïkovski, une pièce relativement joyeuse qui illustre, dans un premier temps, la rivalité entre les deux familles, Capulet et Montaigu, et qui se prolonge par une évocation de l’amour.

Un charisme indéniable

Sur le podium, devant les 70 musiciens, Rafael Payare est très expressif et ne s’économise pas. Il vibre au rythme de la musique, saute, gesticule, ouvre grand les bras... Son côté latin s’exprime dans sa manière de diriger l’orchestre, et c’est beau à voir.

Il a ensuite enchaîné avec «D’un matin de printemps», de Lili Boulanger, avant de s’attaquer à la suite no2 de «El sombrero de tres picos», de Manuel de Falla. Une pièce qui sied bien à l’image du maestro, entre modernité et classicisme, tout en révélant des accents hispanisants dans certains mouvements.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Dommage que le maestro n'ait pas pris la parole durant toute la durée du concert, ne serait-ce que pour expliquer ses choix ou pour situer simplement les œuvres dans leur contexte.

Alors qu’au loin des éclairs illuminaient le ciel, l’orchestre a ensuite exécuté un extrait de «Estancia», de l’Argentin Alberto Ginastera, avant de conclure avec le toujours populaire «L’Oiseau de feu», de Stravinsky.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Surprise

Au terme de cette soirée magistrale, la foule debout a chaleureusement applaudi son nouveau chef, Rafael Payare, qui a finalement pris la parole, en français. «Je suis très heureux et très fébrile d'être ici, et de partager avec vous cette musique.»

Rafael Payare avait même prévu une petite surprise pour la fin. «C'est un petit cadeau de mon pays, le Venezuela. Ça s’appelle «Fuga con Pajarillo» du compositeur Aldemaro Romero.»

Pour sa première «date» avec le public montréalais, Rafael Payare a fait une belle impression. On a déjà hâte à la suite.

En raison de problèmes techniques, le concert ne pourra pas être proposé en webdiffusion comme prévu.