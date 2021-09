Otogo: une nouvelle plateforme pour la vente d’autos

Une nouvelle plateforme en ligne dédiée à l’achat et à la vente de voitures usagées, Otogo, va voir le jour au Québec grâce à une collaboration de Québecor Expertise|Média et la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ).

Entreprise 100 % québécoise, Otogo a l’ambition de devenir la nouvelle destination pour acquérir et vendre facilement des véhicules usagés dans la province.

«C’est une plateforme nouvelle, qui vient avec l’assurance que votre véhicule est chez un concessionnaire, et que vous avez l’historique du véhicule et les garanties qui viennent avec», a résumé Robert Poëti, PDG de la CCAQ, en entrevue.

Prenant la relève d’Occasion en Or, la plateforme comptait déjà un peu plus de 27 000 véhicules d'occasion à vendre au moment de son lancement. Elle a pour objectif d’offrir aux futurs acheteurs une utilisation simple et intuitive pour accéder à son inventaire.

«Je suis arrivé à la corporation il y a deux ans, et j’ai analysé chacune des filiales de la corporation. Occasion en Or avait été un succès, mais l’évolution du marché de l’auto du marché est en croissance depuis quelques années», a ajouté M. Poëti, qui explique qu’Otogo permet notamment de s’adapter aux nouvelles tendances de magasinage en ligne.

Avec la situation actuelle, il s’attend d’ailleurs à voir une augmentation du nombre d’achats de voitures usagées cette année.

«La COVID a provoqué chez certaines personnes l’utilisation d’un deuxième véhicule pour de petits kilométrages, soit parce qu’ils se sont éloignés des grands centres, ou parce qu’ils ne veulent plus prendre le transport en commun», a-t-il ajouté.

La plateforme permet notamment aux utilisateurs de recevoir une notification lors de la vente ou de la baisse de prix des véhicules enregistrés dans leurs favoris. Elle permet également d’avoir accès à l’évaluation du Guide de l’auto et à toutes les fiches détaillées des véhicules.

«L’automobile est un produit qui arrive en tête, en termes de fiabilité. [Cela fait en sorte] que les consommateurs sont intéressés aux véhicules d’occasion, qui ont aussi des prix intéressants», a souligné M. Poëti.

