Un défi de taille

Kiwanis Québec fête cette année son centenaire. Afin de souligner cet important anniversaire, l’organisme à but non lucratif a lancé récemment sa traditionnelle collecte de fonds du Mois de l’habillement avec le plus ambitieux objectif de son histoire : habiller un minimum de 250 enfants de la tête aux pieds pour l’hiver. L’argent ainsi amassé pendant tout le mois de septembre permettra d’acheter des habits de neige et des bottes aux jeunes de la région de Québec, identifiés par les écoles des différents quartiers de Québec, et dont les parents n’ont pas les moyens de le faire. Plus tard en octobre, ces enfants défavorisés seront invités, lors d’une journée spéciale, à choisir eux-mêmes leurs vêtements chauds chez les partenaires de Kiwanis Québec : l’Aubainerie Lebourgneuf et Club C Liquidation des Galeries Charlesbourg. Celles et ceux qui souhaitent contribuer et aider les enfants de leur quartier dans le besoin peuvent faire un don de 10 $ ou 25 $ en textant « hiver au 20222 ». Vous pouvez également vous rendre sur le site web de Kiwanis Québec (bit.ly/kiwanis-quebec) pour donner un montant de votre choix. Au fil des ans, Kiwanis Québec a distribué plus de 1,5 M$ en dons.

Loto Mobile +

Photo courtoisie

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL) a procédé, le 3 septembre dernier, aux tirages de sa Loto Mobile +. Parmi les heureux gagnants, notons : Benoît Jalbert (no 2694) 2000 $ dans les stations Paquet et fils ltée ; Lainco (no 9035) 25 000 $ en crédit automobile ou 20 000 $ en argent et Jacques Ouellet (no 7166) 45 000 $ en crédit automobile chez les partenaires concessionnaires automobiles ou 40 000 $ en argent. Un total de 9200 billets, qui offraient près de 77 000 $ en prix, avaient été vendus pour ce 9e tirage. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Jean-François Lessard (Audi Lévis) ; Nathalie Samson, directrice générale (FHDL) ; Julie-Suzanne Doyon, présidente du CA de la FHDL et Jean-François Boucher, administrateur (FHDL), Groupe Couture.

La LNG

Photo courtoisie

La saison 2021 de la Ligue nationale de golf (LNG) s’est terminée lundi dernier, au club de golf de Lévis, par la présentation de la ronde finale. Le duo composé de René Savard et Bernard Dulong a eu raison de celui composé de Jean-Renault Delisle et Réjean Samson. Cette ligue, qui regroupe 12 excellents golfeurs membres du club de Lévis et portant les couleurs de différentes équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), existe depuis maintenant 19 ans. Sur la photo, Patrick Roy, président de la LNG, est entouré des gagnants 2021 : René Savard, à gauche, et Bernard Dulong, à droite. Bravo messieurs !

Triste souvenir

Photos courtoisie

Le 9 septembre 2013 : Daniel Dubé (photo de gauche), 56 ans, pilote d’hélicoptère, et le capitaine Marc Thibault (photo de droite), 48 ans, commandant du navire Amundsen de la Garde côtière canadienne, qui participaient à une mission d’évaluation de l’état des glaces, trouvent la mort lorsque l’hélicoptère dans lequel ils se déplaçaient a plongé dans les eaux glacées du détroit de McClure.

Anniversaires

Photo courtoisie

Bob Hartley (photo), entraîneur-chef de l'Avangard d'Omsk, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), 61 ans...François Reny, guide-animateur, pour le Voyagiste de Québec, 74 ans...Carl Bolduc, de Filtre Plus à Québec, 47 ans...Jean-Paul Lessard, de St-Frédéric de Beauce, chauffeur/livreur pour Métro division des viandes, 60 ans...Adam Sandler, acteur américain de télé et de cinéma, 55 ans...Michelle Williams, actrice américaine de télé et de cinéma, 41 ans. Michael Bublé, chanteur canadien, 46 ans...Hugh Grant, acteur britannique, 61 ans...Lucien Francoeur, poète, auteur-compositeur-interprète, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 septembre 2020 : Sidney McCray, alias SidMac, (photo) chanteur américain, co-fondateur du groupe de Punk Rock Bad Brains... 2017 : Tex Lecor, 84 ans, peintre, chanteur et comédien québécois... 2017 : Pierre Pilote, 85 ans, ex-défenseur des Black Hawks (1955-1968) et des Leafs (1968-69) ... 2016 : James Stacy, 79 ans, acteur américain... 2014 : Bob Suter, 57 ans, hockeyeur sur glace américain... 2008 : Jacques de Blois, 76 ans, architecte artiste et peintre de Québec... 2008 : Richard Monette, 64 ans, acteur, réalisateur et administrateur d'origine québécoise... 2006 : Émilie Mondor, 25 ans, athlète québécoise... 1999 : Jim Catfish Hunter, 53 ans, lanceur des ligues majeures... 1976 : Mao Tsé-toung, 82 ans, président du Parti communiste de Chine populaire... 1915 : Al Spalding, 65 ans, ancien joueur de baseball et fabricant d'articles de sport.