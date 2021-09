Un sexagénaire encourt six ans de pénitencier pour une agression sexuelle sur un handicapé

Un sexagénaire risque une peine de six ans de pénitencier pour avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises un homme de 37 ans souffrant d’une déficience intellectuelle.

La procureure de la Couronne, Franceline Lamoureux-Auclair, a réclamé, jeudi, au palais de justice de Montmagny, une sentence variant entre cinq et six de détention pour l’individu de 67 ans. Selon elle, la peine qui sera déterminée par le juge doit être assimilée à celle qui serait administrée dans le cas d’un crime sexuel commis sur un enfant, compte tenu de l’âge mental de la victime.

La Couronne soutient qu’il y a eu un abus «d’autorité» et de «confiance» de la part de l’agresseur, dont nous devons taire le nom pour protéger l’identité de la victime. Le délinquant a fait preuve «d’opportunisme» en s’en prenant à une personne «facilement accessible et facilement manipulable», a-t-elle ajouté lors des représentations sur sentence.

En citant le rapport présentenciel, Me Lamoureux-Auclair a relevé que le délinquant présentait «un niveau d’empathie plutôt faible pour la victime, qu’il a une absence de remords et qu’il manque d’introspection [quant aux gestes criminels posés]». Ce même rapport mentionne que l’agresseur réfute son besoin de suivre une thérapie en matière sexuelle et qu’il minimise la gravité de ses crimes, les qualifiant de «folies de boisson». Entre les mois d’août et de novembre 2018, le sexagénaire était allé rejoindre la victime dans sa chambre à coucher, à plusieurs reprises, pour se livrer à des agressions sexuelles, alors qu’il était en état d’ébriété avancé.

Du côté de la défense, Me Jean-Sébastien Tremblay a réclamé une peine de six mois de prison avec une probation de trois ans. Il a affirmé que la peine devait «être proportionnelle au crime» commis et que son client bénéficiait d’un rapport présentenciel «positif».

«On apprend que monsieur [son client] a des valeurs pro-sociales [...]», a-t-il dit, précisant qu’il était désormais sobre.

Faisant notamment valoir que le rapport en question qualifie le risque de récidive du délinquant de faible, Me Tremblay a dit devant le juge que «c’est pour ça que la sentence que je vous propose est nettement plus orientée vers la réhabilitation».

En prenant la parole devant le magistrat à la fin de l’audience, l’accusé a fait un mea-culpa. «Je regrette sincèrement tout ce qui s’est passé dans ma vie. J’ai atteint le fond du baril», a-t-il dit.

Le juge de la Cour du Québec Sébastien Proulx a pris le tout en délibéré et rendra sa décision sur la sentence en février 2022.