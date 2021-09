Victoire importante d’Équipe Québec

Une poussée de deux points en fin de neuvième manche a permis au «Fleurdelisé» de coiffer les Boulders de New York au fil d’arrivée, jeudi au Stade Quillorama de Trois-Rivières. Les favoris de la foule l’ont finalement emporté 6 à 5.

À la dernière occasion des siens au bâton, Raphaël Gladu a cogné un simple. Sur la frappe, Jonathan Lacroix a été en mesure de croiser la plaque grâce à une erreur d’un joueur adverse. Quelques frappeurs plus tard, Jeffry Parra s’est présenté devant le lanceur des visiteurs, Lucas Burton, qui lui a octroyé un but sur balles pour clore le débat.

Même si c’est Burton, venu en relève au partant Ryan Munoz, qui a permis le but sur balles, c’est le second qui a vu la défaite être ajoutée à sa fiche. Munoz a permis les six points de l’équipe locale, sur neuf coups sûrs et deux buts sur balles. Il a aussi retiré trois adversaires sur des prises.

En plus de produire le point victorieux, Parra a aussi été à l’origine du tout premier des siens, en frappant un double dès le premier tour au bâton des siens. Il a ajouté deux autres points produits à sa fiche en expulsant la balle à l’extérieur des limites du terrain, deux manches plus tard, alors que David Glaude occupait l’un des coussins.

Ruben Castro est l’autre joueur à avoir produit un point pour les vainqueurs.

Sur la butte, le partant d’Équipe Québec Jared Mortensen a lancé durant six manches, permettant trois points, autant de buts sur balles et cinq coups sûrs, en plus de faire mordre la poussière à sept adversaires. La victoire a toutefois été au dossier du releveur Andrew Case, qui a disputé une manche.

Un léger avantage dans le dernier droit

Les équipes de la Ligue Frontier auront une dernière occasion d’effectuer une poussée pour les séries éliminatoires dans les prochains jours. Équipe Québec amorcera une série de quatre matchs, à l’étranger, contre les Miners de Sussex County, pour clore la campagne 2021.

Les hommes de Patrick Scalabrini amorceront cette séquence au sommet de la division Atlantique, avec un demi-match de priorité sur les ValleyCats de Tri-City. Ces derniers se sont séparé les honneurs d’un programme double contre les Miners, jeudi. Ils termineront leur saison avec une série de trois matchs contre les Wild Things de Washington.