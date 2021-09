Accessoires de cuisine: yogourt fait maison

Personnalisez les saveurs de votre yogourt, obtenez la consistance parfaite, contrôlez la quantité de sucre et de matières grasses qu’il contient, en le concoctant vous-même.

Pliable

Photo Ares Cuisine

Les parois de cette yaourtière Cuisipro s’aplatissent pour faciliter son rangement. Mais lorsque l’appareil se déploie dans toute sa grandeur, il peut accueillir une grande variété de pots. La pression d’un seul bouton suffit à mettre la yaourtière en marche et l’arrêt se fait automatiquement

▶ arescuisine.com > 75,99 $

Un yogourt par jour

Photo Total Chef

La yaourtière Total Chef concocte sept yogourts à la fois dans autant de contenants individuels (177 ml) en verre. C’est-à-dire un pour chaque jour de la semaine, afin d’être bien certain de manger sa dose quotidienne ! Lundi à la vanille, mardi aux fruits, mercredi à l’érable... Choisissez vous-même votre saveur du jour !

▶ lasource.ca (En ligne seulement) > 49,99 $

Prêt à déguster

Photo Best Buy

Obtenez une grande quantité de yogourt (946 ml) aux combinaisons de saveurs uniques à l’aide de la yaourtière Proctor Silex en acier inoxydable, dotée d’une minuterie. Déposez ensuite son contenant bien rempli dans le réfrigérateur, pour profiter en tout temps d’une collation prête à déguster.

▶ bestbuy.ca (En ligne seulement) > 59,98 $

À profusion

Photo La Baie

Que vous soyez amateur de yogourt grec ou de yogourt traditionnel, cette yaourtière Euro Cuisine en confectionnera beaucoup dans son récipient en verre de 1,9 litre et ce, en 6 à 8 heures seulement. L’ensemble comprend aussi un thermomètre en acier inoxydable et deux sacs de coton pour la confection de yogourts grecs et fromages.

▶ labaie.com (En ligne seulement) > 89,99 $

Sept saveurs

Photo Home Depot

En 6 à 10 heures, selon la consistance souhaitée, préparez 42 onces de yogourt en choisissant vos ingrédients préférés, avec cette yaourtière numérique Euro Cuisine. Contenant sept bocaux de six onces chacun, il est donc possible de personnaliser sept recettes. La date de confection apparaît même sur chacun des sept couverts.

▶ homedepot.ca > 74,98 $