Un verre de rosé à la main, coucher de soleil en arrière-plan, quoi de mieux que de grignoter un super baba ganoush parfumé au sésame et au persil. Avec une pointe d’ail et de chili, cette purée d’aubergines est parfaite pour accompagner des naans grillés ou simplement chauffés au four.

