CF Montréal: drôle d’ambiance

Le CF Montréal reprend l’action ce samedi soir en recevant le Nashville SC au Stade Saputo, mais ce match sera disputé dans un contexte particulier.

On va d’abord vivre une première rencontre depuis la fermeture de la section 132 pour une période indéterminée, plus tôt cette semaine.

C’est donc sans les chants des Ultras, qu’ils soient positifs ou négatifs, que ce match sera disputé : l’ambiance risque d’être différente.

Et pour ajouter à la lourdeur de la situation, on va commémorer les attentats du 11 septembre 2001 pour leur vingtième anniversaire. Pour l’occasion, on observera un moment de silence et les joueurs des deux équipes porteront un écusson sur leurs maillots.

Troisième match

Il s’agira d’un troisième affrontement entre les deux équipes, les rencontres précédentes s’étant soldées par des verdicts nuls de 2 à 2 et de 1 à 1.

Dans le premier match, disputé « à domicile » à Fort Lauderdale, Montréal s’était forgé une avance de deux buts en première demie avant de voir Nashville revenir au pointage.

Puis, dans la deuxième rencontre, jouée à Nashville, les Montréalais avaient aussi pris l’avance peu après l’heure de jeu, mais les locaux ont égalisé à la 90e minute.

Ce match est d’autant plus important qu’il amorce une séquence de sept rencontres en 22 jours, dont six en MLS, l’autre étant un quart de finale du Championnat canadien contre Halifax dans un peu plus d’une semaine.

Défense affaiblie

Face à la deuxième attaque de la MLS – Nashville a marqué 37 buts, mais seulement six à l’étranger –, le CF Montréal se retrouvera avec une ligne défensive affaiblie. En effet, Rudy Camacho sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes pendant que Kiki Struna restera sur le carreau avec une blessure.

« Kiki s’est fait mal lors du match contre Toronto, il a reçu un coup au mollet, a précisé Wilfried Nancy. Pendant le match, ça allait, mais quand il est parti en sélection il a eu une petite douleur.

« Il n’est pas disponible pour le moment, mais ce qui est positif c’est que ça ne semble pas être sérieux, mais c’est sûr que sur les dix prochains jours, il sera certainement absent. »

Prêts

Même s’il a beaucoup joué avec le Canada lors de la dernière semaine, Kamal Miller assure qu’il sera en mesure de prendre le relais.

« Je me sens très prêt surtout avec Rudy et Kiki qui sont hors du jeu, ça me donne une occasion de plus de faire preuve de leadership.

« J’aurai Joel [Waterman] à mes côtés et nous sommes prêts à faire face à la musique. »

À eux devrait se joindre Zorhan Bassong, qu’on a vu à quelques reprises en défense centrale. Dans les buts, il sera intéressant de voir si Nancy redonnera une chance à James Pantemis ou s’il continuera de faire confiance à Sebastian Breza, qui a amorcé les cinq dernières rencontres.

Intrigue

L’intrigue ne s’arrête pas là puisqu’on ne sait pas encore si Romell Quioto sera de l’alignement partant, lui qui a participé à chacun des trois matchs du Honduras au cours de la dernière fenêtre internationale.

Sans parler du cas précis de Quioto, il a indiqué qu’il devrait évaluer tous ceux qui reviennent de sélection et que l’effectif était en assez bonne santé.

«Je vais avoir tous les joueurs disponibles pour le prochain mois, a mentionné Nancy sur une note positive. Il y a aussi Ballou [Tabla] qui s’entraîne bien et il aura des matchs avec l’équipe réserve, ce qui va lui donner du rythme.

Bien plus qu’une équipe d’expansion

Même si ce n’est que la seconde saison du Nashville SC dans la MLS, cette formation n’a rien d’une équipe d’expansion.

L’équipe du Tennessee a terminé au 7e rang dans l’Association Est l’an passé et a participé aux séries éliminatoires, et cette année, elle a 38 points, tout comme Orlando, qui est second dans l’Est en raison d’une victoire de plus à son compteur.

Qui plus est, Nashville n’est plus seulement une équipe qui se contente d’attendre les erreurs de ses adversaires comme l’an passé.

« De la façon dont ils sont revenus dans les deux matchs contre nous, ils ont une belle résilience, observe Wilfried Nancy. J’aime ce que l’entraîneur met en place, il est capable de s’ajuster et il amène quelque chose de différent dans leur façon de jouer.

« Avant, ils défendaient et ils jouaient le contre alors que maintenant, ils sont capables de marquer des buts. »

Respect

Nancy semble donc avoir beaucoup de respect pour son homologue, Gary Smith, qui le lui rend bien. « Wilfried a fait un travail énorme dans des circonstances difficiles. Le groupe a fait un bon boulot afin d’être compétitif et pour être bien positionné.

« Ils sont à la maison, ils sont plus positifs et agressifs dans leur approche avec plus de liberté dans l’attaque. On voit moins la formation qui jouait plus le contre en début de saison », a soutenu Smith. Celui-ci estime que le CF Montréal présente un beau défi sur le plan défensif. « Ils ont prouvé qu’ils étaient difficiles à briser, ils ont du gabarit sur le plan défensif et nous allons avoir un match très difficile sur les bras. »

Implication

On l’a mentionné, Nashville pointe au 3e rang dans l’Est, mais a le même nombre de points qu’Orlando. Et Montréal n’est que six points derrière.

« Il y a beaucoup d’implications liées à ce match, croit Smith. Montréal se trouve en bonne posture, ils ont démontré beaucoup de qualité tout au long de la saison et cette équipe a peut-être été négligée en raison des circonstances qu’elle a connues en début d’année.

« C’est une équipe qui est très organisée et je ne vais certainement prendre aucune chance contre eux. »

L’adversaire en 5 points

TROIS SÉQUENCES

Avec seulement deux défaites, Nashville connaît de belles séquences depuis le début de la saison. L’année a commencé avec sept matchs sans défaites (2-0-5), puis il y en a eu neuf (4-0-5), et l’équipe a quatre matchs de suite sans subir l’échec (3-0-1).

CONSTANCE

Comme Nashville n’a justement subi que deux revers, l’équipe a amassé des points dans 20 rencontres sur 22, un sommet dans la MLS. Sur le lot, il y a onze verdicts nuls, un autre sommet dans la MLS. On peut parler de constance.

GARE À MUKHTAR

C’est un milieu de terrain que le CF Montréal va devoir surveiller samedi soir. Hany Mukhtar est le meilleur marqueur de Nashville avec dix buts et huit passes. Il a donc participé à plus de la moitié des 31 buts de son équipe.

TRÈS AVARE

Pour une équipe comme le CF Montréal qui se demande parfois d’où vont venir les buts, affronter Nashville n’est pas de tout repos puisque c’est l’équipe, avec les Rapids du Colorado, qui a récolté le plus de jeux blancs, soit neuf.

PRÉCISION

Le Nashville SC n’est pas la formation de la MLS qui tire le plus, mais c’est certainement la plus précise. L’équipe du Tennessee a cadré 39,1 % de ses 317 tirs, ce qui en fait la formation la plus précise devant même la puissante Nouvelle-Angleterre.