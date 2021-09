Comment faire ma place dans mon groupe?

Je n’ai jamais eu le contact facile avec les gens. J’ai toujours eu du mal à me faire des amies. À l’école, même si j’étais première de classe et pas pire joueuse de volley-ball, on me choisissait toujours en dernier à cause de ça. Je viens d’une famille secrète qui ne fréquentait personne dans la rue où on habitait. Mon père levait le coude et ma mère ne voulait pas que ça s’ébruite.

Ma vie amoureuse s’est résumée à quelques flirts, parce que là aussi j’avais du mal à me lier. Rendue au milieu de la soixantaine et ayant pris ma retraite, je me retrouve passablement seule. Mis à part mon frère et sa famille, je ne fréquente à peu près personne, sauf un groupe de camarades avec qui j’ai étudié jadis en science infirmière.

Je tiens à ce groupe, car c’est mon seul véritable lien avec la société. Nous sommes dix à en faire partie grâce à l’initiative de celle qui était la leader de notre classe à l’époque. Pourquoi m’a-t-elle proposé d’en faire partie, moi qui ne disais jamais un mot plus haut que l’autre dans le temps ?

Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c’est que malgré ma forte envie d’être partie prenante du groupe, je suis incapable de prendre quelque initiative que ce soit, pas plus que de m’exprimer ouvertement lors de nos discussions de groupe, de peur de dire une bêtise.

Comment expliquer que je puisse m’ennuyer à ce point toute seule chez moi et en même temps être incapable de me faire valoir pour tisser des liens quand je suis en présence des autres ? Malgré quelques années de thérapie, je n’ai jamais pu transcender l’imposition faite par ma mère de nous taire mon frère et moi. Pourquoi mon frère a-t-il une vie sociale et pas moi ? Avez-vous une suggestion de livre pour moi ?

Une qui souhaiterait s’ouvrir

Votre éducation ne vous a pas portée à aller vers les autres, au contraire. S’ajoutant à cela, votre besoin de perfection (première de classe et peur de dire des bêtises en vous exprimant) a fait le reste pour vous replier sur vous-même. Qu’une thérapie n’ait pas réussi à vous sortir de votre cocon signifie que votre désir de disparaître a toujours été plus fort que celui de vous faire valoir.

À votre âge, on n’apprend pas à vaincre sa timidité dans les livres. Ce qu’il faut, c’est se donner un programme d’action. Imposez-vous de vous exprimer sur au moins un des sujets abordés lors de votre prochaine rencontre. Et faites-le dans la vérité, en mettant de côté la peur de vous tromper, menée par votre orgueil. Faites aussi l’effort de communiquer régulièrement avec chacune des filles du groupe pour développer un vocabulaire amical. Une fois ces deux premiers pas intégrés dans votre vie, d’autres idées devraient vous venir naturellement. Courage !