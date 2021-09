COVID-19: le plasma convalescent n’aide pas à traiter la forme grave de la maladie

Une étude internationale pilotée par des chercheurs canadiens révèle que le recours au plasma convalescent n’aide pas à traiter la COVID aiguë.

Si des chercheurs croyaient dans un premier temps que les anticorps de patients guéris de la COVID-19 pouvaient aider à mieux combattre la forme grave de la maladie, l’étude publiée jeudi dans la revue «Nature Medicine» a plutôt nuancé les résultats.

Les résultats de l’étude CONCOR-1 n’ont pas montré une grande différence dans la mortalité ou le risque d’intubation, même si les complications graves étaient plus fréquentes chez les patients avec plasma convalescent.

L’étude suggère donc que le transfert d’anticorps peut s’avérer une arme à double tranchant.

«On sait que tous les anticorps n’ont pas la même capacité à activer le système immunitaire. Si on transfuse des anticorps dysfonctionnels, ceux-ci peuvent prendre la place de ceux du patient sur le virus, et ultimement nuire à la réponse immunitaire naturelle», a expliqué Philippe Bégin, co-chercheur principal de l’étude CONCOR-1 et clinicien-chercheur au CHU Sainte-Justine et au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Le Dr Bégin précise que ces conclusions concordent avec celles d’autres études qui ont démontré une absence d’effet du plasma convalescent.

Ce qui pousse les chercheurs à plaider pour de la prudence dans l’usage de plasma convalescent en l’absence d’analyse du contenu en anticorps.