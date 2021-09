Deux des six Palestiniens évadés d'une prison israélienne capturés dans le Nord

JÉRUSALEM | Deux des six Palestiniens qui s’étaient enfuis lundi d’une prison israélienne, lors de l’une des plus spectaculaires évasions de l’histoire du pays, ont été capturés vendredi soir dans le nord d’Israël alors que la chasse à l’homme continue pour retrouver les autres évadés.

Peu de temps après l’annonce de leur arrestation, qui a été immédiatement relayée par l’ensemble des médias israéliens, l’armée a annoncé qu’une roquette avait été tirée depuis la bande de Gaza vers le sud d’Israël, avant d’être interceptée par le bouclier antimissile israélien «Dôme de fer».

En représailles, l’armée israélienne a mené dans la nuit de vendredi à samedi des frappes aériennes contre des positions du mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza.

Selon un communiqué de l’armée, ces frappes ont pris pour cible «un site pour utiliser des mitrailleuses, un site de stockage et une usine de production de ciment utilisée pour construire des tunnels».

Elles n’ont pas de fait victimes, ont indiqué des sources palestiniennes.

Les deux prisonniers en cavale, qui avaient réussi à s’évader lundi de la prison de haute sécurité de Gilboa, dans le nord d’Israël, ont été capturés vendredi soir dans la ville de Nazareth, principale ville arabe du nord d’Israël, située à une trentaine de kilomètres de la prison de Gilboa, a annoncé la police.

Il s’agit de Yaqoub Qadri, 48 ans, et Mahmoud Abdullah Ardah, 45 ans, deux membres du Jihad islamique, a précisé la police dans un communiqué.

Plus ancien détenu des six fugitifs, Mahmoud Abdullah Ardah est présenté par certains médias locaux et régionaux comme l’architecte de l’évasion.

Poursuite en hélicoptère

«Les forces de police les ont repérés et les ont poursuivis en hélicoptère», a indiqué la police dans un communiqué, à propos des deux fugitifs.

«Ils ont été arrêtés sans résistance dans le sud de Nazareth».

Selon les médias israéliens, la police a été alertée par des habitants de Nazareth qui lui ont signalé la présence de deux hommes cherchant de la nourriture dans des poubelles.

Ces arrestations interviennent alors que les forces israéliennes — armée, police, services de sécurité — mènent depuis lundi une vaste chasse à l’homme depuis la spectaculaire évasion de six détenus sécuritaires de la prison de haute sécurité de Gilboa (nord d’Israël), via un tunnel creusé sous l’évier d’une cellule.

Les images des services carcéraux avaient montré un tunnel sous une large céramique de salle de bain, au pied d’un évier, par lequel les détenus s’étaient évadés de cette prison. À l’extérieur, les policiers avaient localisé un trou creusé dans le sol.

Cette évasion rocambolesque, digne d’une production hollywoodienne, a provoqué l’embarras des autorités israéliennes, tandis que les Palestiniens saluaient leurs «héros».

Vendredi matin, l’armée israélienne avait procédé en Cisjordanie occupée à de nouvelles arrestations de proches des six évadés, dont deux frères et une sœur de Mahmoud Abdullah Ardah, dans le village d’Arraba près de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

Les forces de sécurité israélienne étaient sur les dents depuis lundi, l’armée ayant déployé des renforts en Cisjordanie occupée afin de «traquer» les six évadés, membres de groupes armés palestiniens écroués pour avoir, selon Israël, préparé ou mené des attaques contre des Israéliens.

Les autorités israéliennes avaient notamment dit craindre entre autres que les évadés ne mènent des attaques.

Dans les Territoires palestiniens, des manifestations de soutien aux évadés ont eu lieu ces derniers jours, souvent émaillés de heurts avec les forces de sécurité israéliennes.

Dans ce contexte de tension accrue, un assaillant palestinien qui avait tenté vendredi de poignarder un policier dans la vieille ville de Jérusalem, a été grièvement blessé par balles par le policier et est décédé peu de temps après.

