Disparition au Bas-Saint-Laurent: les autorités demandent l’aide de la population

La Sûreté du Québec demande aux citoyens de la région de Saint-Pascal, au Bas-Saint-Laurent, d’ouvrir l’œil pour retrouver une dame de 69 ans qui manque à l’appel depuis vendredi matin.

Marie-Thérèse Ouellet a été vue pour la dernière fois dans un commerce de l’avenue Martin, à Saint-Pascal, vers 10h. Elle portait alors un manteau bleu, un chandail bleu à rayures, un pantalon foncé et des espadrilles.

Photo courtoisie

La dame mesure 1,63 m (5’4’’) et pèse 64 kg (140 lb). Elle a les cheveux gris-blanc et les yeux bruns. Le sexagénaire porte également des lunettes et pourrait utiliser une canne pour se déplacer.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, affirme la Sûreté du Québec.

Toute personne qui apercevrait cette personne est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Marie-Thérèse Ouellet peut être communiquée à la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

