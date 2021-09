Élections municipales: Québec 21 recrute Gabriel Hardy

Gabriel Hardy, propriétaire du gym Le Chalet à Québec et porte-parole provincial du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique, défendra les couleurs de Québec 21, lors du scrutin du 7 novembre.

M. Hardy se présentera au poste de conseiller municipal dans le district des Saules.

Vendredi en fin de matinée, le principal intéressé a mentionné sur Facebook avoir pris la décision de se «lancer en politique, ici à Québec» sans donner davantage de détails. Le Journal peut cependant confirmer qu’il allait concourir pour le parti de Jean-François Gosselin. L’annonce officielle se fera la semaine prochaine.

Activité physique

À en croire son post sur Facebook, l’enjeu de l’activité physique est la principale motivation de Gabriel Hardy. «Il y a plus d’un an maintenant, nos décideurs ont relayé l’activité physique et le sport au rang de simple ‘loisir’. Depuis, je travaille à faire changer cette idée préconçue et ramener au premier plan l’importance de bouger, de s’entrainer et de prendre soin de sa santé par l’activité physique», écrit-il.

Selon lui, «nos jeunes ne doivent plus être séparés de ce qui les aide à se développer socialement, physiquement et mentalement».

Au cours des derniers mois, M. Hardy est intervenu régulièrement dans les médias pour commenter les décisions de la Santé publique en matière d’activité sportive lors des différentes vagues de la pandémie.

