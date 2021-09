Le Festival de magie de Québec, présenté par la Caisse Desjardins de Québec, aura lieu du 24 septembre au 3 octobre. Fredo le magicien agira comme porte-parole de cette 10e édition. Deux parcours, un de 5 km (entre la rue St-Joseph, St-Jean et rue Cartier) et l’autre de 1 km (Parc Jean-Béliveau et Grand Marché de Québec), seront proposés aux visiteurs et présenteront des installations magiques et surprenantes (illusions d’optique, artefacts, art graphique, jardin des mille lapins, etc.). En s’inscrivant sur le site internet de l’événement, les participants obtiendront diverses questions à élucider et défis à relever, tout au long des parcours. Des prix seront à gagner dans le cadre de cette activité.

De plus, des spectacles en salle au Manège Militaire et au Palais Montcalm seront offerts en présentiel, mais aussi disponibles en virtuel. Le Grand gala de magie, le samedi 2 octobre à 20h, présentera des magiciens du Canada et des États-Unis de grand calibre, dont le magicien québécois Luc Langevin (photo) et la championne du monde, Juliana Chen. Le Gala des Champions, le dimanche 3 octobre à 13h 30, permettra au public de faire son propre choix de gagnants. En effet, pour une toute première fois, les spectateurs pourront sélectionner leurs deux coups de cœur (magie de scène et micromagie) à la fin du spectacle et ainsi élire leurs gagnants !

▶ Pour informations: festivaldemagie.ca