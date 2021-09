L’Ancienne-Lorette rendra hommage à Émile Loranger

Repoussées en raison de la pandémie, les activités de commémoration entourant le décès de l’ancien maire Émile Loranger, décédé il y a plus d’un an, auront lieu vendredi prochain à L’Ancienne-Lorette.

• À lire aussi: Contexte de pandémie: pas de funérailles officielles pour Émile Loranger

• À lire aussi: Les élus de L’Ancienne-Lorette rendent hommage à Émile Loranger

• À lire aussi: Le maire Loranger meurt subitement à 73 ans

Une cérémonie présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, d’une durée d’environ trois quarts d’heure, aura d’abord lieu à 15 h en l’église Notre-Dame-de-L’Annonciation. En raison des règles sanitaires, un maximum de 250 personnes pourra y assister, selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

Puis, la population sera invitée à se rassembler — toujours dans un nombre limité à 250 personnes — sous un chapiteau derrière le nouveau point de service municipal qu’Émile Loranger a inauguré en septembre 2019, qui est adjacent à l’église.

Le point de service, qui réunit dans un même ensemble l’ancien presbytère et un nouveau bâtiment moderne pour la tenue tenue d’activités communautaires et de loisirs et l’accueil d’organismes, sera d’ailleurs renommé «Point de service Émile-Loranger».

Par la même occasion, une plaque commémorative sera dévoilée. Il est à noter que le passeport vaccinal sera exigé pour ce volet de la commémoration.

Maire de L’Ancienne-Lorette pendant plus de 33 ans, Émile Loranger est décédé subitement le 2 avril 2020 à la suite de complications cardiaques. Il avait 73 ans.