Les Stingers surprennent les Carabins

Les Stingers de Concordia ont comblé un retard de 11 points au quatrième quart pour vaincre les Carabins de l’Université de Montréal 31 à 28, vendredi au CEPSUM de Montréal.

Le quart-arrière des Stingers Oliver Roy a d’abord réussi un relais de 15 verges à Jeremy Murphy pour réduire l’écart à quatre points. Sur la séquence à l’attaque suivante des visiteurs, le pivot a complété une passe de cinq verges à Vince Alessandrini pour donner les devants aux siens pour de bon.

Roy a finalement terminé son match avec 27 passes réussies sur 35 tentatives, pour 323 verges. Il a aussi réussi quatre relais qui ont eu pour résultat un majeur, en plus de courir lui-même avec le ballon quatre fois, amassant 42 verges. Sa cible préférée a été sans contredit Murphy, qui a capté neuf ballons pour 95 verges, en plus de franchir la zone des buts à deux occasions.

Photo Martin Chevalier

Dans le camp adverse, le quart-arrière Jonathan Sénécal en était à son deuxième départ avec les Carabins. Il a légèrement moins bien fait qu’à sa première sortie, lui qui a complété 21 de ses 37 relais pour 283 verges. Il a aussi été victime d’une interception au quatrième quart, alors que son équipe tentait de revenir de l’arrière. Néanmoins, il a rejoint deux receveurs dans la zone des buts, dont Hassane Dosso à une reprise, lui qui a attrapé sept relais pour 112 verges.

Les unités spéciales des Carabins ont aussi grandement aidé la cause des leurs, malgré la défaite. Les hommes de Marco Iadeluca ont récupéré leur propre botté de dégagement, au troisième quart, et l’ont ramené dans la zone des buts adverses.

Photo Martin Chevalier

Les deux formations comptent ainsi chacune une victoire et une défaite après deux rencontres.

Photo Martin Chevalier

Pour leur prochain match, les Carabins se rendront à Québec, le 18 septembre, pour y affronter le Rouge et Or. De leur côté, les Stingers affronteront les Redbirds de l’Université McGill, au Stade Percival-Molson.

C’est donc dire que le Rouge et Or est la seule équipe invaincue du Réseau du sport étudiant du Québec. Les hommes de Glen Constantin devront se mesurer au Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, samedi, avant d’accueillir les Carabins.

