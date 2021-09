L’Université du Nouveau-Brunswick fait évacuer ses campus

La réception d’un dossier suspect a entraîné vendredi l’évacuation et la fermeture des campus de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) à Fredericton, Saint John et Moncton.

L’établissement scolaire a envoyé un avis d’urgence immédiat à 12 h 18, heure du Québec, ne donnant aucun détail sur le genre de menace qui pouvait peser sur les étudiants.

«Tous les campus sont fermés pour l’UNB et [l’Université St. Thomas]. Nous demandons que toutes les personnes sur les campus de la STU et de l’UNB (Fredericton, Saint John et Moncton) évacuent de façon ordonnée et calme.

Les étudiants dans leur résidence sont invités à se mettre à l’abri et à rester dans leur résidence jusqu’à nouvel ordre», peut-on lire sur le site web de l’UNB.

Sur Twitter, la police de Fredericton a indiqué en début d’après-midi qu’elle enquêtait sur un dossier à l’Université du Nouveau-Brunswick. Les autorités ont également demandé aux gens d’éviter la zone.