Objectif de 160 000$

Photo courtoisie

Pour une 8e année, Leucan et Mia bijoux sont de retour en mettant en vente un nouveau modèle des « Boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan ». Disponible dès maintenant, le modèle pour adulte se décline en quatre couleurs : or, argent, or rose et noir, alors que celui pour enfant est disponible en trois couleurs, soit or, argent et or rose. Encore une fois cette année, une quantité limitée de 8000 paires de boucles d’oreilles sont offertes dès maintenant, permettant à Leucan d’amasser un montant de 160 000 $. Les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan pour adulte sont en vente au coût de 30 $ + taxes et celles pour enfant au coût de 25 $ + taxes. Pour chaque paire vendue, Mia bijoux remettra 20 $ à Leucan. Elles sont disponibles sur le site web de Mia bijoux (fr.mia-bijoux.ca) ainsi que dans tous les kiosques Mia (Laurier Québec, Galeries de la Capitale, Promenades Beauport et Galeries Chagnon). Sur la photo, deux jeunes porte-parole de Leucan : Mélodie St-Laurent, 2 ans, atteinte d’une tumeur de Wilms, et Laurie Lagacé, 16 ans, atteinte d’un lymphome Hodgkin.

Un 2e Packwood

Photo courtoisie

Déjà bien installé au 152, rue Saint-Paul, Québec, le Packwood, ce charmant petit café-boutique qui accueille plus de 50 artisans d’un peu partout au Québec et qui offre des produits soigneusement choisis par la propriétaire pour leur originalité, a maintenant une autre succursale. Le 2e Packwood, ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 16 h, a pignon sur rue, dans l’arrondissement Beauport à Québec, au 837, avenue Royale (l’ancien local de La Pomme en cage, tout près du Normandin, non loin de la rue du Manège).

Connaître et combattre l’AMS

Photo courtoisie

Valérie Garneau, directrice aux finances du Groupe Garneau thanatologue, implanté dans les régions MauricieCentre-du-Québec et Chaudière-Appalaches, a profité de la tenue récente du Salon Santé, Bonheur et Abondance, au Centre des congrès de Lévis, pour tenir un kiosque afin de présenter aux visiteurs le « Fonds Valérie Garneau », créé pour amasser de l’argent et pour expliquer la maladie dont elle souffre, l’atrophie multisystématisée (AMS), maladie incurable neurodégénérative, très rare, qui entraîne des problèmes de motricité et des fonctions corporelles autonomes (www.quebecphilanthrope.org/fonds/valeriegarneau). Ceux et celles qui en sont atteints ont une espérance de vie de 5 à 10 ans. Sur la photo, Valérie Garneau (à l’avant-plan) et Janet Jones, membre du comité exécutif à la Ville de Lévis et membre du comité de soutien du Fonds.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 10 septembre 1961. Au Grand Prix d’Italie à Monza, un accident entraîne la mort du pilote de formule 1 allemand Wolfgang von Trips et de 13 spectateurs qui sont renversés par sa Ferrari, l’accident le plus meurtrier de l’histoire de la F1.

Anniversaires

Photo courtoisie

Brooke Henderson (photo), golfeuse professionnelle canadienne sur le circuit de la LPGA, 24 ans... Jordan Staal, attaquant des Hurricanes de la Caroline (LNH), 33 ans... Guy Ritchie, producteur, réalisateur et scénariste britannique, 53 ans... Patrick Norman, chanteur québécois, 75 ans... Margaret Joan Sinclair Trudeau Kemper, épouse de Pierre Elliott Trudeau de 1968 à 1979, 73 ans... José Feliciano, chanteur et guitariste portoricain, 76 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 10 septembre 2020 : Diana Rigg (photo), 82 ans, actrice britannique célèbre pour ses rôles dans les séries cultes Chapeau melon et bottes de cuir et Trône de Fer... 2018 : Peter Donat, 90 ans, acteur canadien naturalisé américain... 2017 : Alexandre Bilodeau, 23 ans, bénévole de longue date chez les Remparts de Québec et au Tournoi international de hockey pee-wee... 2014 : Richard Kiel, 74 ans, acteur américain célèbre pour son rôle de Requin (Jaws), ennemi de James Bond... 2013 : Glen Skov, 82 ans, hockeyeur canadien avec Détroit, Chicago et Montréal (LNH) de 1951 à 1961... 2010 : Jean-François LeBrun, 58 ans, vice-président au Cabinet de relations publiques NATIONAL... 2008 : Gérald Beaudoin, 79 ans, ex-sénateur conservateur... 2005 : Michel Desrochers, 60 ans, animateur radio (CJMS, CBF)... 2005 : Clarence Brown, 81 ans, guitariste de blues... 1991 : Jack Crawford, 83 ans, joueur de tennis australien.