Percée montréalaise prometteuse

C’est un rêve qui devient réalité pour Stéphane et Charlyne Ratté, copropriétaires de Pneus Ratté (photo). Leur entreprise fera désormais des affaires dans le marché de Montréal alors qu’ils viennent d’acquérir les deux succursales de Pneus SP. Cette entreprise familiale depuis plus de 30 ans est un joueur d’envergure situé à Anjou, à l’entrée de l’île, ce qui lui confère une visibilité et une location enviables. L’importante acquisition positionne désormais Pneus Ratté non seulement comme l’un des plus importants réseaux de son industrie, mais également parmi les plus vastes, couvrant un territoire de plus de 400 km avec son service routier 24 heures/24, 7 jours/7. «Au fil des années, nous avons opté pour une stratégie de croissance passant par l’acquisition. Comme le marché de Montréal a toujours fait partie de nos plans, cette opportunité d’affaires était tout simplement incontournable pour nous», affirme M. Ratté, président.

Pneus SP est reconnue pour son expertise dans les secteurs du poids lourd et du commercial. «Les valeurs familiales de l’entreprise cadrent parfaitement avec les nôtres. Les clients retrouveront leurs conseillers préférés, puisque les équipes actuelles demeureront en place, tout comme l’ancien propriétaire, qui demeurera également un acteur important des opérations», souligne Mme Ratté, vice-présidente.

Avec cette acquisition, le réseau de Pneus Ratté compte désormais 12 centres de l’automobile, cinq centres du camion et quatre centres du pneu hors route répartis sur la rive nord et la rive sud de Québec, la Mauricie, Montréal et Fermont, en plus de gérer une boutique en ligne.

À propos de Pneus Ratté

Division du Groupe Ratté, Pneus Ratté, qui a soufflé ses 87 bougies, est l’un des plus grands groupes de son industrie. En plus d’être membre du réseau Point S, le plus important réseau de détaillants de pneus et de mécanique indépendant au monde, Pneus Ratté est fière de figurer parmi le réseau de garages recommandés CAA.

Depuis 1934, c’est plus de 6 millions d’installations de pneus, près de 1,5 million de véhicules qui ont franchi les portes de Pneus Ratté, et plus de 40 millions de dollars investis en acquisitions et en agrandissements depuis 2000. Aujourd’hui, Pneus Ratté a accès à plus d’un million de pneus neufs et possède des installations pouvant accueillir les pneus remisés de tous ses clients, saison après saison.