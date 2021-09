Tramway: prise deux pour trouver des firmes intéressées

La Ville de Québec a lancé aujourd'hui ses deux appels de qualification pour trouver des entreprises intéressées à construire le tramway et à fournir le matériel roulant.

Cette deuxième mise en candidature survient après que le premier appel de qualification a été annulé, en juin, et repris complètement, en raison de l'absence de concurrence.

Vendredi, la Ville a lancé deux appels qui visent à préqualifier des firmes et consortiums : le premier concerne les civilistes qui construiront le futur réseau structurant et le second, les fournisseurs de matériel roulant. En scindant son processus en deux, la Ville est confiante d'obtenir davantage de réponses et ainsi de favoriser la concurrence. Elle espère «garantir une saine compétitivité pour la réalisation de ce projet d’envergure».

Cet appel fait suite à l’avis au marché diffusé le 26 août dernier. «Au terme de cette démarche, un premier partenaire privé sera sélectionné à l’été 2022 pour le matériel roulant et un second sera choisi au printemps 2023 pour les infrastructures», écrit la Municipalité par voie de communiqué. Le chantier débutera à l'été 2023.

Mise en service : automne 2028

La date de mise en service prévue a un peu varié. En juin, on apprenait qu'elle était repoussée d'un an, pour être fixée «à la fin de l'été 2028». Dans les appels de qualification, on parle maintenant de «l'automne 2028».

Par ailleurs, la Ville a mandaté un vérificateur indépendant, Bernard Côté, de la firme CIM – Conseil, afin de surveiller le processus d'approvisionnement.

Contrat du matériel roulant:

Conception

Fourniture et entretien des rames du tramway

Contrat pour les infrastructures:

Activités de conception, de construction, de financement et d’entretien

Infrastructures municipales (voirie, aqueduc égouts, réseaux techniques urbains, aménagements urbains, infrastructures de transport telles que la plateforme du tramway, les stations, les pôles d’échanges, le terminus, le tunnel et le centre d’exploitation et d’entretien)

