Un projectile trouvé tout près de Radio-Canada

Un projectile a été découvert vendredi après-midi par un agent de sécurité dans le stationnement de l’ancienne Maison de Radio-Canada, au centre-ville de Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dit avoir ouvert une enquête, tout en précisant qu’aucun coup de feu n’avait été entendu auparavant près des studios de la société d’État.

Les policiers ont également indiqué qu’aucune menace directe contre Radio-Canada n’avait été rapportée dernièrement.

«On ne connaît pas la provenance et ça pourrait faire longtemps que la balle est là», a spécifié la porte-parole du SPVM, Jessica Lalonde.

Le corps de police a fouillé de long en large vendredi après-midi ce stationnement qui donne sur la rue Wolfe, mais on n’y a pas trouvé d’autres projectiles.

Malgré tout, la direction de Radio-Canada assure prendre cette situation très au sérieux, alors que les médias ont souvent été pris à partie dans les derniers mois par différents groupes.

«C’est certain qu’on ne prend pas ça à la légère du tout et c’est certain qu’on prend les mesures nécessaires pour protéger nos employés» insiste Marc Pichette, porte-parole du service public.

À VOIR AUSSI