ROCHETTE, Paul



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 août 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Paul Rochette, époux de dame Annette Fillion, fils de feu Marcel Rochette et de feu Lucette Lemay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 9h à 11h.suivie de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Denis Rochette et Jocelyn Rochette (Manon Miville); son petit-fils Frédéric Rochette (Nathalie Dominguez); sa sœur Francine Rochette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fillion, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.