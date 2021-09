PICARD, Armand



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Armand Picard, survenu à Québec le 17 août 2021 à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Il était le fils de feu Fabiola Turcotte et de feu Lucien Picard. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesIl laisse dans le deuil son ex-conjointe madame Denise Fortier, ses enfants : Sylvie, Lyne (André Tremblay), Martine, Patrick (Valérie Rochette); ses petits-enfants : Élodie Powell, Emmy Lavoie (Jean Renaud Caron), Keven Lavoie, Dylan Duquet (Joanie Larivière), Francis Picard et Tommy Picard; ses frères et sœurs : Lucien (Jeannine Jacques) et Henriette (Robert Bélanger); plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et leurs conjoints : Raymond, Gaston, Francine, Mario, Lyette, Jean-François, Stéphane, Victorio, Serge, Johanne, Élyse, Sébastien, Josée, Chantal, ainsi que des amis très chers. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses frères et sa soeur: Pierre et Pierrette, Raymond (feu Pierrette Perrault), Robert, Victor (feu Pauline Aubin) et Jules Aimée (feu Yolande Deslauriers). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche en cardiologie et pneumologie, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (QC) G1V 4G5, téléphone : 418 656-8711. https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.