TESSIER, André



À Québec, le 23 mai 2021, au CHSLD Le Faubourg, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur André Tessier. Sa mort est survenue 3 jours après celle de la mère de ses 3 filles, feu madame Marthe Grenier Tessier. Il était le fils de feu madame Eugénie Ninette Painchaud et de feu monsieur Joachim des Rivières Tessier. Un GRAND MERCI à toute l'équipe soignante du 4e étage du CHSLD Le Faubourg, qui a démontré un dévouement professionnel sans limite au cours des dernières années.Il laisse dans le deuil ses trois filles : Anne (Ed Walls), Lucie et Paule (Marc Letellier); ses six petits-enfants : Charles-Eric Hotte (Sean), Stéphanie Hotte Melnicoff (Jack), Michael Hotte (Lindsay), Marc Tessier, Sophie Tessier (Pierre-Luc Couture) et Isabelle Baillargeon (Benjamin Bernard); ainsi que huit arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces. Il demeurera à tout jamais pour ses trois filles un modèle de positivisme, toujours souriant et confiant devant l'adversité.La famille sera sur place à compter de 10h pour recevoir les condoléances. S.V.P., compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer du Québec, https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/